ЕС и Иран в ходе переговоров договорились вести диалог для сохранения СВПД

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам встречи заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

"ЕС и Иран договорились активизировать диалог на всех уровнях для сохранения СВПД. Уже на следующей неделе мы проведём встречу политдиректоров в нашем обычном формате в Вене", - цитирует Могерини ТАСС.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.