Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    ЕС и Индия подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 12:27
    ЕС и Индия подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны

    Европейский союз и Индия 27 января на 16-ом саммите в Нью-Дели подпишут соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая находится с визитом в Нью-Дели.

    По ее словам, наблюдается устойчивая тенденция к более тесному взаимодействию между ЕС и Индией, которой стороны намерены активно воспользоваться.

    "Завтра на саммите мы продолжим развивать наши отношения, подписав соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны между ЕС и Индией. Это позволит добиться конкретных результатов в таких областях, как морская безопасность, кибербезопасность и борьба с терроризмом", - написала она.

    Европейский союз Индия безопасность оборона соглашение Кая Каллас
    Aİ və Hindistan təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində tərəfdaşlıq sazişi imzalayacaq

    Последние новости

    13:22

    Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

    Внешняя политика
    13:22

    Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

    Внешняя политика
    13:20

    Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта

    Внешняя политика
    13:17

    Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к миру

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

    Другие
    13:15

    Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр

    Футбол
    13:12

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:12

    Катарский фонд развития готов совместно с TIF финансировать энергопроекты в тюркском регионе

    Энергетика
    Лента новостей