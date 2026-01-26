ЕС и Индия подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны
- 26 января, 2026
- 12:27
Европейский союз и Индия 27 января на 16-ом саммите в Нью-Дели подпишут соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая находится с визитом в Нью-Дели.
По ее словам, наблюдается устойчивая тенденция к более тесному взаимодействию между ЕС и Индией, которой стороны намерены активно воспользоваться.
"Завтра на саммите мы продолжим развивать наши отношения, подписав соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны между ЕС и Индией. Это позволит добиться конкретных результатов в таких областях, как морская безопасность, кибербезопасность и борьба с терроризмом", - написала она.
There is strong momentum for closer cooperation with India, and we are seizing it.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 26, 2026
It is a pleasure to be in New Delhi today and an honour to attend the Republic Day celebration.
As a symbol of our deepening bond, personnel from our EU naval operations, Atalanta and Aspides,… pic.twitter.com/V71pQvo2rv