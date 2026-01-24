ЕС и Индия планируют подписать историческое торговое соглашение - ОБЗОР

Евросоюз близок к заключению "исторического торгового соглашения" с Индией.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еще предстоит проделать большую работу. Но мы находимся на пороге заключения исторического торгового соглашения. Некоторые называют его "матерью всех соглашений". Оно охватит 2 миллиарда потребителей, на долю которых приходится почти четверть мирового ВВП", - сказала она, рассказывая об усилиях ЕС по диверсификации торговли.

Соглашение о свободной торговле, которое обсуждается еще с 2007 года, станет главным вопросом повестки 16-го саммита ЕС-Индия в Нью-Дели 27 января. В нем примут участие фон дер Ляйен, которая уже прибыла в Индию, президент Евросовета Антониу Кошта, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам Кошты, Индия является важным партнером для ЕС, а предстоящий саммит даст возможность укрепить стратегическое партнерство между сторонами и еще больше усилить сотрудничество в таких ключевых областях, как торговля, безопасность и оборона, а также экологически чистый переход.

Ожидается, что на саммите лидеры примут совместную всеобъемлющую стратегическую повестку ЕС и Индии, направленную на укрепление сотрудничества между сторонами.

Европейская делегация также примет участие в торжествах и военном параде по случаю 77-й годовщины Дня Республики Индии 26 января.

В рамках визита европейской делегации стороны обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Запланированы встреча Кайи Каллас с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, а затем подписание на саммите нового двустороннего соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны.