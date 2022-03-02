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ЕС и Еврокомиссия приветствовали резолюцию Генассамблеи ООН

ЕС и Еврокомиссия приветствовали резолюцию Генассамблеи ООН "Генеральная Ассамблея единогласно отвергла оккупацию Украины президентом Путиным и призвала к миру. Мир един в защите законов и принципов, на которых основан международный мир и безопасность. Мы с Украиной».
Другие страны
2 марта 2022 г. 22:22
ЕС и Еврокомиссия приветствовали резолюцию Генассамблеи ООН

"Генеральная Ассамблея единогласно отвергла оккупацию Украины президентом Путиным и призвала к миру. Мир един в защите законов и принципов, на которых основан международный мир и безопасность. Мы с Украиной".

Как передает Report, об этом в Twitter заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

А тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter-аккаунте следующее:

"Я очень приветствую принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска с Украины. Мировое сообщество едино в своем противодействии необоснованной и неоправданной агрессии России против Украины".

Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Агрессия против Украины". Резолюция была поддержана в ходе внеочередной специальной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За резолюцию проголосовали 141 государство-член ООН, 5 против и 35 воздержавшихся.

В тексте резолюции говорится, что Россия вторглась в Украину. В связи с этим от России требуется прекратить огонь и вывести российские войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс.

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