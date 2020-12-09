ЕС и Великобритания согласовали план торговли в отношении Северной Ирландии

Эти правила будут применяться с 1 января 2021 года, если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться о заключении сделки о свободной торговле

Европейский союз и Великобритания согласовали план беспошлинной торговли в отношении 98% товаров, которые будут перемещаться через границу между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства после завершения переходного периода Brexit. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил ирландский телеканал RTE.

Согласованные правила будут применяться с 1 января 2021 года, если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться о заключении сделки о свободной торговле. Стороны, в частности, договорились, что для агропродовольственных товаров, поступающих в Северную Ирландию из остальной части Великобритании, не нужно будет получать санитарные свидетельства в течение не менее трех месяцев. При этом ЕС оставил за собой право свернуть этот план в случае недовольства его работой.

Дублин ранее выражал беспокойство по поводу перспективы сбоя поставок продуктов питания, связанной с завершением переходного периода Brexit, поскольку в случае отсутствия торговой сделки между Лондоном и Брюсселем продукция, поступающая на территорию Северной Ирландии из остальной части Великобритании, подлежала бы проверкам и контролю безопасности в соответствии со стандартами ЕС. Это обусловлено тем, что, согласно положениям протокола о Северной Ирландии (части соглашения о Brexit), она является частью единого рынка ЕС, что позволяет союзу вводить любые тарифы на товары, поступающие в государство из третьих стран.