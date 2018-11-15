ЕС и Британия договорились по вопросу ирландской границы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ ЕС и Британии в рамках проекта договора по Brexit удалось договориться по решению, которое позволит избежать появления "жесткой границы" с Северной Ирландией, а также по вопросу переходного периода Brexit.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду главный переговорщик от ЕК Мишель Барнье.

"Это соглашение является решающим шагом в завершении этих переговоров, большим прогрессом в сторону упорядоченного выхода, но, конечно, еще предстоит много работы", — заявил Барнье журналистам в Брюсселе.

Ранее британское правительство утвердило проект соглашения с ЕС по брекситу.