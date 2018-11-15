 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЕС и Британия договорились по вопросу ирландской границы

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ ЕС и Британии в рамках проекта договора по Brexit удалось договориться по решению, которое позволит избежать появления "жесткой границы" с Северной Ирландией, а также по вопросу переходного периода Brexit.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду главный переговорщик от ЕК Мишель Барнье.

    "Это соглашение является решающим шагом в завершении этих переговоров, большим прогрессом в сторону упорядоченного выхода, но, конечно, еще предстоит много работы", — заявил Барнье журналистам в Брюсселе.

    Ранее британское правительство утвердило проект соглашения с ЕС по брекситу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi