ЕС и Армения договорились усилить борьбу с обходом санкций в отношении России

ЕС и Армения договорились продолжить усилия по предотвращению обхода санкций против РФ

Европейский Союз и Армения договорились усилить сотрудничество в сфере контроля за соблюдением санкций против России, введенных в связи с военными действиями в Украине.

Как сообщает корреспондент европейского бюро Report, решение закреплено в совместном заявлении по итогам переговоров между председателем Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшихся в Брюсселе.

Стороны договорились развивать тесное сотрудничество и координировать совместные усилия в этом направлении.

На встрече был отмечен прогресс в процессе либерализации визового режима между ЕС и Арменией. Европейские лидеры также выразили поддержку принятому в Армении закону "О начале процесса европейской интеграции", говорится в документе.

"ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии Global Gateway инвестиции ЕС в Армению, как ожидается, достигнут 2,5 миллиарда евро. План устойчивости и роста на 270 миллионов евро, объявленный в апреле 2024 года, увеличил финансирование ЕС для Армении на 50%", - указано в тексте совместного заявления.

Важным аспектом переговоров стала поддержка Европейским Союзом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, а также усилий по нормализации армяно-турецких отношений. Лидеры подчеркнули важность возможности включения Армении в региональные и экономические инициативы Европейского Союза, особенно в контексте развития Стратегии Черного моря.