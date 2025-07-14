О нас

ЕС и Армения договорились усилить борьбу с обходом санкций в отношении России

ЕС и Армения договорились усилить борьбу с обходом санкций в отношении России ЕС и Армения договорились продолжить усилия по предотвращению обхода санкций против РФ
Другие страны
14 июля 2025 г. 14:29
ЕС и Армения договорились усилить борьбу с обходом санкций в отношении России

Европейский Союз и Армения договорились усилить сотрудничество в сфере контроля за соблюдением санкций против России, введенных в связи с военными действиями в Украине.

Как сообщает корреспондент европейского бюро Report, решение закреплено в совместном заявлении по итогам переговоров между председателем Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшихся в Брюсселе.

Стороны договорились развивать тесное сотрудничество и координировать совместные усилия в этом направлении.

На встрече был отмечен прогресс в процессе либерализации визового режима между ЕС и Арменией. Европейские лидеры также выразили поддержку принятому в Армении закону "О начале процесса европейской интеграции", говорится в документе.

"ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии Global Gateway инвестиции ЕС в Армению, как ожидается, достигнут 2,5 миллиарда евро. План устойчивости и роста на 270 миллионов евро, объявленный в апреле 2024 года, увеличил финансирование ЕС для Армении на 50%", - указано в тексте совместного заявления.

Важным аспектом переговоров стала поддержка Европейским Союзом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, а также усилий по нормализации армяно-турецких отношений. Лидеры подчеркнули важность возможности включения Армении в региональные и экономические инициативы Европейского Союза, особенно в контексте развития Стратегии Черного моря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU, Armenia agree to step up fight against circumvention of sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Aİ və Ermənistan Rusiyanın sanksiyalardan yan keçməsinin qarşısını almaq üçün səyləri davam etdirməyə razılaşıblar

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi