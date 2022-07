ЕС: Хотим, чтобы Албания присоединилась к Евросоюзу

Наше послание гражданам Албании ясно: мы хотим, чтобы вы были в нашей семье ЕС! Мы стремимся сопровождать вас на этом пути.

Как передает Report, об этом заявил Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в Twitter.

"Сегодняшняя первая конференция по присоединению Албании в ЕС является важной вехой, знаменующей совершенно новые отношения между ЕС и Албанией. Наше послание гражданам Албании ясно: мы хотим, чтобы вы были в нашей семье ЕС! Мы стремимся сопровождать вас на этом пути",- написано в сообщении.

Ранее, О.Вархели писал. что ЕС запускает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в союз. "В меняющейся геополитической среде нашим приоритетом остаются Западные Балканы. Мы больше, чем когда-либо, стремимся объединить весь регион с ЕС",- заявил он.