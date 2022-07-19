О нас

ЕС: Хотим, чтобы Албания присоединилась к Евросоюзу

ЕС: Хотим, чтобы Албания присоединилась к Евросоюзу Наше послание гражданам Албании ясно: мы хотим, чтобы вы были в нашей семье ЕС! Мы стремимся сопровождать вас на этом пути.
Другие страны
19 июля 2022 г. 15:32

Наше послание гражданам Албании ясно: мы хотим, чтобы вы были в нашей семье ЕС! Мы стремимся сопровождать вас на этом пути.

Как передает Report, об этом заявил Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в Twitter.

"Сегодняшняя первая конференция по присоединению Албании в ЕС является важной вехой, знаменующей совершенно новые отношения между ЕС и Албанией. Наше послание гражданам Албании ясно: мы хотим, чтобы вы были в нашей семье ЕС! Мы стремимся сопровождать вас на этом пути",- написано в сообщении.

Ранее, О.Вархели писал. что ЕС запускает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в союз. "В меняющейся геополитической среде нашим приоритетом остаются Западные Балканы. Мы больше, чем когда-либо, стремимся объединить весь регион с ЕС",- заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
18 июля 2022 г. 15:39
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
18 июля 2022 г. 14:55
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
18 июля 2022 г. 12:33
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
18 июля 2022 г. 11:55
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
18 июля 2022 г. 10:51
Минздрав Азербайджана призывает граждан носить маски в закрытых помещениях
Минздрав Азербайджана призывает граждан носить маски в закрытых помещениях
18 июля 2022 г. 10:28
Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером
Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером
18 июля 2022 г. 07:19
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид
18 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi