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ЕС хочет закрыть границы для японцев

ЕС хочет закрыть границы для японцев Евросоюз намерен исключить Японию из списка стран, гражданам которых разрешены необязательные поездки в государства ЕС
Другие страны
27 января 2021 г. 00:13
ЕС хочет закрыть границы для японцев

Евросоюз намерен исключить Японию из списка стран, гражданам которых разрешены необязательные поездки в государства ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, это решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом в Японии.

Как рассказал источник, обновленный «белый список» ЕС будет содержать только семь государств, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз.

Речь идет об Австралии, Китае, Новой Зеландии, Руанде, Сингапуре, Южной Кореи и Таиланде

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