ЕС хочет закрыть границы для японцев

Евросоюз намерен исключить Японию из списка стран, гражданам которых разрешены необязательные поездки в государства ЕС

Евросоюз намерен исключить Японию из списка стран, гражданам которых разрешены необязательные поездки в государства ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, это решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом в Японии.

Как рассказал источник, обновленный «белый список» ЕС будет содержать только семь государств, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз.

Речь идет об Австралии, Китае, Новой Зеландии, Руанде, Сингапуре, Южной Кореи и Таиланде