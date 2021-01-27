ЕС хочет закрыть границы для японцев

Евросоюз намерен исключить Японию из списка стран, гражданам которых разрешены необязательные поездки в государства ЕС.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, это решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом в Японии.
Как рассказал источник, обновленный «белый список» ЕС будет содержать только семь государств, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз.
Речь идет об Австралии, Китае, Новой Зеландии, Руанде, Сингапуре, Южной Кореи и Таиланде