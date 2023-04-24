Politico: ЕС хочет вывести четыре страны из-под влияния Китая и России

Европейский Союз хочет укрепить свое влияние в четырех развивающихся странах, а также вывести эти страны из-под влияния России и Китая. Речь идет о Бразилии, Чили, Казахстане и Нигерии.

Европейский Союз хочет укрепить свое влияние в четырех развивающихся странах, а также вывести эти страны из-под влияния России и Китая. Речь идет о Бразилии, Чили, Казахстане и Нигерии.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

Согласно данным издания, ЕС подготовил документ, в котором изложены стратегический подход и экономические интересы для каждой страны. Евросоюз считает, что сможет укрепить отношения с каждой из четырех стран, в том числе через торговые сделки, а также предложения по энергетике, миграции, экономическому развитию и безопасности.

Politico отмечает, что на протяжении всего документа делаются ссылки на негативное влияние и дестабилизирующую деятельность России и Китая.