ЕС хочет ввести санкции против организаторов переворота в Нигере

Страны ЕС намерены вслед за прекращением сотрудничества с Нигером, где произошел военный переворот, ввести санкции против его организаторов.

Страны ЕС намерены вслед за прекращением сотрудничества с Нигером, где произошел военный переворот, ввести санкции против его организаторов.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Германии в соцсети "X".

"После приостановки сотрудничества в области развития и безопасности, мы в ЕС теперь хотим ввести санкции против мятежников", - сказано в публикации.

МИД Германии отмечает, что поддерживает усилия африканских стран по урегулированию кризиса в Нигере, т.к. главная цель - восстановление конституционного порядка в стране.