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    ЕС хочет продлить санкции против России до инаугурации Трампа

    В сентябре Евросоюз официально продлил санкции против 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины до марта 2017 года

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз намерен продлить экономические санкции против России на ближайшем саммите в Брюсселе, который состоится в декабре.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники в дипломатических кругах ЕС.

    "Расширение должно произойти в декабре. Изменений на Украине не произошло, так что нет причин для того, чтобы их не продлевать", - сказал источник.

    ЕС постарается продлить санкции до вступления Дональда Трампа в должность президента США (инаугурация состоится 20 января 2017 года - Report).

    "Если после инаугурации Трамп действительно наладит отношения с Путиным, разногласия внутри ЕС станут сильнее и продлить санкции в отношении России будет сложнее", - считают в ЕС.

    В сентябре Евросоюз официально продлил санкции против 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины до марта 2017 года.

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