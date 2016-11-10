ЕС хочет продлить санкции против России до инаугурации Трампа

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз намерен продлить экономические санкции против России на ближайшем саммите в Брюсселе, который состоится в декабре.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники в дипломатических кругах ЕС.

"Расширение должно произойти в декабре. Изменений на Украине не произошло, так что нет причин для того, чтобы их не продлевать", - сказал источник.

ЕС постарается продлить санкции до вступления Дональда Трампа в должность президента США (инаугурация состоится 20 января 2017 года - Report).

"Если после инаугурации Трамп действительно наладит отношения с Путиным, разногласия внутри ЕС станут сильнее и продлить санкции в отношении России будет сложнее", - считают в ЕС.

В сентябре Евросоюз официально продлил санкции против 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины до марта 2017 года.