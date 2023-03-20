ЕС хочет предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов

Страны Евросоюза (ЕС) намерены достичь соглашения, по которому Украина получит 1 млн артиллерийских снарядов в течение года.
Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.
Ожидается, что в понедельник министры иностранных дел и обороны ЕС поддержат выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира для закупки боеприпасов. Они также потратят еще 1 млрд евро из того же фонда, чтобы возместить членам ЕС отправку боеприпасов из собственных запасов.
По данным источников, соглашение будет одобрено лидерами ЕС на встрече в Брюсселе в конце недели.