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ЕС хочет использовать имущество фигурантов санкций для нужд Киева

ЕС хочет использовать имущество фигурантов санкций для нужд Киева Имущество лиц, попавших под санкции, в случае конфискации или ареста может быть направлено на восстановление Украины или выплаты компенсаций украинцам.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 17:45
ЕС хочет использовать имущество фигурантов санкций для нужд Киева

Имущество лиц, попавших под санкции, в случае конфискации или ареста может быть направлено на восстановление Украины или выплаты компенсаций украинцам.

Как передает Report, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала LN24.

По его словам, речь идет о создании фонда поддержки Украины.

При этом Рейндерс уточнил, что конфискация имущества (в отличие от ареста) невозможна без судебной процедуры. Необходимо выяснить, причастны ли владельцы арестованного имущества к уголовно наказуемой деятельности.

Еврокомиссар отметил, что в одной только в Бельгии было заморожено российских активов на более чем 10 млрд евро. Он также рассказал о работе рабочей группы Евросоюза, которая занимается вопросами ареста и конфискации, а также проверяет, что страны ЕС выявляют фигурантов санкций, арестовывают их активы, банковские счета, недвижимое и другое имущество.

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