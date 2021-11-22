ЕС готовит трехсторонние контакты по миграционному кризису

Европейский союз на уровне внешнеполитической службы продолжает контакты с белорусской стороной по урегулированию миграционного кризиса на границах и готовит трехсторонние контакты с участием агентств ООН и Беларуси.

Европейский союз на уровне внешнеполитической службы продолжает контакты с белорусской стороной по урегулированию миграционного кризиса на границах и готовит трехсторонние контакты с участием агентств ООН и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель службы Питер Стано.

"Что касается контактов с белорусской стороной, то могу вам напомнить о контактах с МИД: Боррель провел два раза телефонные переговоры с главой МИД Беларуси (Владимиром) Макеем. Представители внешнеполитической службы провели переговоры с представителями МИД Белоруссии на разных уровнях. Идет взаимодействие в соответствии с тем, что было объявлено ранее", - сказал он.

Стано добавил, что ЕС "также рассматривает возможность проведения технических переговоров с белорусской стороной и агентствами ООН на экспертном уровне, чтобы обсудить возможности содействия репатриации людей". "Последние контакты были в пятницу, когда мы обсуждали логистические вопросы... Работа продолжается", - сообщил он.

ЕС считает происходящее на европейско-белорусской границе "гибридной атакой". Главы МИД Евросоюза в середине ноября согласовали изменения в действующий санкционный режим по Белоруссии, расширив критерии внесения фигурантов в санкционные списки.