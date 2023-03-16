ЕС готовит правовую базу против семей подсанкционных российских бизнесменов

Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России.

Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России.

Как передает Report, об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"ЕС намерен предоставить более четкую правовую базу, чтобы нацелиться на членов семей российских миллиардеров, находящихся под санкциями", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщили источники, отвечающая за составление санкционных списков Европейская служба внешних связей сообщила членам ЕС в среду, что вскоре представит законопроект на рассмотрение.

"В предложении будут изложены критерии и правовая основа, которые позволят применять санкции к членам семьи физлица", - сообщает агентство.

Ранее газета Politico сообщала, что страны Балтии и Польша хотят, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших людей РФ, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.