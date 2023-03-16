О нас

ЕС готовит правовую базу против семей подсанкционных российских бизнесменов

ЕС готовит правовую базу против семей подсанкционных российских бизнесменов Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России.
Другие страны
16 марта 2023 г. 15:22
ЕС готовит правовую базу против семей подсанкционных российских бизнесменов

Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России.

Как передает Report, об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"ЕС намерен предоставить более четкую правовую базу, чтобы нацелиться на членов семей российских миллиардеров, находящихся под санкциями", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщили источники, отвечающая за составление санкционных списков Европейская служба внешних связей сообщила членам ЕС в среду, что вскоре представит законопроект на рассмотрение.

"В предложении будут изложены критерии и правовая основа, которые позволят применять санкции к членам семьи физлица", - сообщает агентство.

Ранее газета Politico сообщала, что страны Балтии и Польша хотят, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших людей РФ, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi