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ЕС готовит 15-й пакет санкций против России

ЕС готовит 15-й пакет санкций против России Евросоюз готовит 15-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 20:43
ЕС готовит 15-й пакет санкций против России

Евросоюз готовит 15-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве.

"Я сказал про санкции в самом начале. Да, мы готовим 15-й пакет санкций против России. И мы должны ужесточить борьбу с обходом санкций", - сказал он.

Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа.

Источники издания подчеркивали, что в 15-м пакете Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений.

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