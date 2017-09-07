ЕС готов ускорить переговоры по Brexit

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Координатор от Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС готов ускорить переговоры по отделению Британии, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я готов ускорить и сделать более интенсивным ритм переговоров", - сказал М.Барнье.

По его словам, "время бежит очень быстро" и сторонам необходимо подготовиться к выходу Британии из ЕС, чтобы избежать негативных последствий.

Сегодня же британский парламент начал слушания Билля по отмене законов ЕС.

"Великий законопроект об отмене" называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий. Главными положениями законопроекта станут отмена действия на территории королевства европейских законов.