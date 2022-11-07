ЕС готов принять новые санкции против тех, кто предоставляет военную помощь России

Евросоюз (ЕС) продолжает рассматривать все меры в связи с поставками Ираном беспилотников для России.

Евросоюз (ЕС) продолжает рассматривать все меры в связи с поставками Ираном беспилотников для России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы продолжим рассматривать все действия и варианты, которые есть в нашем распоряжении", - сказал он, напомнив, что ЕС уже ввел в октябре санкции против Ирана из-за якобы поставок беспилотников Москве.

По словам Стано, ЕС готов принять новые санкции против тех, кто "предоставляет военную помощь" России. Он привел в пример поставку Ираном беспилотников Москве.