О нас

ЕС готов принять новые санкции против тех, кто предоставляет военную помощь России

ЕС готов принять новые санкции против тех, кто предоставляет военную помощь России Евросоюз (ЕС) продолжает рассматривать все меры в связи с поставками Ираном беспилотников для России.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 16:45
ЕС готов принять новые санкции против тех, кто предоставляет военную помощь России

Евросоюз (ЕС) продолжает рассматривать все меры в связи с поставками Ираном беспилотников для России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы продолжим рассматривать все действия и варианты, которые есть в нашем распоряжении", - сказал он, напомнив, что ЕС уже ввел в октябре санкции против Ирана из-за якобы поставок беспилотников Москве.

По словам Стано, ЕС готов принять новые санкции против тех, кто "предоставляет военную помощь" России. Он привел в пример поставку Ираном беспилотников Москве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi