Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 12:58
    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    4 сентября в городе Нади (Фиджи) начал работу двухдневный бизнес-форум Европейского союза и стран Тихоокеанского региона (EU–Pacific Business Forum), направленный на укрепление  экономического партнерства, развитие торговли и привлечение инвестиций.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, форум проводится в рамках стратегии ЕС "Глобальные ворота" (Global Gateway).

    На нем обсуждаются возобновляемая энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, "голубая экономика", а также цифровая и зеленая инфраструктура.

    В работе мероприятия участвуют европейский комиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела, представители 15 тихоокеанских государств и трех французских заморских территорий.

    "Этот форум – доказательство серьезности намерений ЕС. Мы готовы предложить партнерам конкретные проекты, финансирование и долгосрочные обязательства. Речь идет о новых возможностях для бизнеса и местных сообществ, особенно в сфере возобновляемой энергетики и поддержки малого и среднего предпринимательства", – заявил Сикела.

    Вице-премьер Фиджи Маноа Камикамика отметил, что форум открывает новую главу партнерства между ЕС и Тихоокеанским регионом, переходя от диалога к реальным инвестициям и инновационным проектам.

    Сотрудничество ЕС и стран региона строится на основе Временного соглашения об экономическом партнерстве. В 2024 году объем взаимной торговли между сторонами достиг €3,8 млрд.

    ЕС и страны Тихого океана входят в число регионов мира, которые обязались достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

    Евросоюз бизнес экономика
    Английская версия Английская версия
    EU ready to offer investments, innovative projects to Pacific region countries

    Последние новости

    13:30

    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Внешняя политика
    13:21
    Фото

    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Внешняя политика
    13:10

    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Экология
    13:07

    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Бизнес
    13:05

    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Бизнес
    13:03

    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

    Внутренняя политика
    12:58

    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    Другие страны
    12:46

    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    Происшествия
    Лента новостей