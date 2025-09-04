ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

4 сентября в городе Нади (Фиджи) начал работу двухдневный бизнес-форум Европейского союза и стран Тихоокеанского региона (EU–Pacific Business Forum), направленный на укрепление экономического партнерства, развитие торговли и привлечение инвестиций.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, форум проводится в рамках стратегии ЕС "Глобальные ворота" (Global Gateway).

На нем обсуждаются возобновляемая энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, "голубая экономика", а также цифровая и зеленая инфраструктура.

В работе мероприятия участвуют европейский комиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела, представители 15 тихоокеанских государств и трех французских заморских территорий.

"Этот форум – доказательство серьезности намерений ЕС. Мы готовы предложить партнерам конкретные проекты, финансирование и долгосрочные обязательства. Речь идет о новых возможностях для бизнеса и местных сообществ, особенно в сфере возобновляемой энергетики и поддержки малого и среднего предпринимательства", – заявил Сикела.

Вице-премьер Фиджи Маноа Камикамика отметил, что форум открывает новую главу партнерства между ЕС и Тихоокеанским регионом, переходя от диалога к реальным инвестициям и инновационным проектам.

Сотрудничество ЕС и стран региона строится на основе Временного соглашения об экономическом партнерстве. В 2024 году объем взаимной торговли между сторонами достиг €3,8 млрд.

ЕС и страны Тихого океана входят в число регионов мира, которые обязались достичь углеродной нейтральности к 2050 году.