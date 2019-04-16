​ЕС готов оказать любую помощь Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме

Еврокомиссия готова задействовать европейский механизм гражданской обороны для оказания любой помощи Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидиса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"ЕС готов задействовать свой механизм гражданской обороны для оказания любой необходимой помощи Франции, - заявил он. - Мы находимся в непрерывном контакте с французскими властями в связи со страшным пожаром". Европейский механизм гражданской обороны позволяет всем странам сообщества быстро предоставлять любые ресурсы (спасательную технику, транспорт, специалистов, медперсонал), которые могут быть нужны стране Евросоюза, столкнувшейся с экстренной ситуацией, с которой она не может справиться самостоятельно.

Стилианидис, отвечающий в Еврокомиссии за реагирование на чрезвычайные ситуации, выразил "свое восхищение парижскими пожарными", которые "использовали весь свой опыт для борьбы с пожаром в соборе Парижской Богоматери". Он также подчеркнул, что при тушении пожара "были использованы все возможные технические средства, кроме пожарной авиации, поскольку сброс воды с высоты мог бы привести к разрушению здания".

Как ранее сообщил корреспондент ТАСС в Париже, пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти от него обе колокольни собора Парижской Богоматери. Начальник парижской пожарной охраны генерал Жан-Клод Галле сообщил на месте событий, что основная структура собора спасена от разрушения. По его словам, теперь главная задача пожарных - добиться охлаждения нагретого огнем здания, в особенности находящихся в его верхней части металлических строительных лесов, которые могут частично обвалиться.

На данный момент в результате пожара уничтожено две трети крыши собора, пострадал один пожарный. По словам шефа парижских пожарных, борьба с огнем и спасение культурных и религиозных ценностей будут продолжаться всю ночь. На месте ЧП работают порядка 400 пожарных, которые сменяются каждые полтора часа. Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в связи с пожаром.