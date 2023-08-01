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ЕС готов обсуждать с ОИС акты сожжения Корана в странах Европы

ЕС готов обсуждать с ОИС акты сожжения Корана в странах Европы Евросоюз готов обсуждать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) акты сожжения Корана в странах Европы, но пока не получил от ОИС никаких конкретных предложений.
Другие страны
1 августа 2023 г. 18:20
ЕС готов обсуждать с ОИС акты сожжения Корана в странах Европы

Евросоюз готов обсуждать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) акты сожжения Корана в странах Европы, но пока не получил от ОИС никаких конкретных предложений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, комментируя инициативу Ирака о создании министерской комиссии для рассмотрения упомянутых акций.

"Этично не все, что законно в ЕС, - признала она. - Сожжения [Корана] оскорбительны, но это безрассудные акции, проводимые несколькими лицам, они не представляют ценности, на которых построен ЕС. Мы контактируем с секретариатом ОИС и ее постоянным представительством в Брюсселе, чтобы понимать дальнейшие шаги этой организации. Мы поддерживаем хорошие рабочие связи с ней, и мы готовы к ее предложениям по практическим действиям, но к настоящему моменту мы не получили от нее никаких официальных запросов ни о каких встречах".

Представитель внешнеполитической службы не смогла объяснить журналистам, почему ни в одном из заявлений Евросоюза, несмотря на критику упомянутых выше акций, не содержится их осуждения.

"Мы тщательно формулируем наши заявления так, как мы их формулируем. Что, по моему мнению, является предельно ясной реакцией на сожжение Корана и не только Корана, но и любой другой священной книги. Это наша формулировка, и она совершенно ясно говорит, что мы отвергаем сожжение священных книг", - сказала она.

Массрали также не ответила на вопрос, намерен ли ЕС изучить возможность криминализации актов сожжения Корана.

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