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ЕС готов на следующей неделе разблокировать для Польши 6,3 млрд евро

ЕС готов на следующей неделе разблокировать для Польши 6,3 млрд евро Евросоюз уже на следующей неделе может объявить о выделении Польше заблокированного ранее платежа в 6,3 млрд евро для помощи в восстановлении после пандемии.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 17:31
ЕС готов на следующей неделе разблокировать для Польши 6,3 млрд евро

Евросоюз уже на следующей неделе может объявить о выделении Польше заблокированного ранее платежа в 6,3 млрд евро для помощи в восстановлении после пандемии.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Выделение средств было заблокировано Еврокомиссией из-за претензий к реформам польской судебной системы, проведенных предыдущим правительством.

Платеж в 6,3 млрд евро может стать первой выплатой из 60 млрд евро, положенных Польше в рамках программы стимулирования восстановления после COVID-19.

Источники сообщили, что окончательного решения еще не принято. После принятия также потребуется одобрение стран-членов Евросоюза, а значит фактически выплаты могут произойти позднее.

По итогам выборов в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши в октябре 2023 года новым премьер-министром страны избрали Дональда Туска от "Гражданской коалиции". После принесения присяги он отправился в Брюссель для переговоров с Еврокомиссией. Там Туск пообещал пересмотреть курс прошлых властей - консервативной партии "Право и справедливость". После этого Еврокомиссия согласилась разблокировать часть причитающихся Польше средств - 5 млрд евро.

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Версия на английском языке EU ready to unlock 6.3B euros for Poland next week

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