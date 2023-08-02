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ЕС эвакуирует из Нигера граждан стран-членов

ЕС эвакуирует из Нигера граждан стран-членов Евросоюз принял решение эвакуировать граждан входящих в него государств из Нигера, где останется только делегация Еврокомиссии, занимающаяся вопросами гуманитарной помощи.
Другие страны
2 августа 2023 г. 01:39
ЕС эвакуирует из Нигера граждан стран-членов

Евросоюз принял решение эвакуировать граждан входящих в него государств из Нигера, где останется только делегация Еврокомиссии, занимающаяся вопросами гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом написал в своем блоге на сайте внешнеполитической службы сообщества верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что Брюссель "уже свернул всю бюджетную поддержку Нигеру и сотрудничество с этой страной в сфере безопасности".

Он также в очередной раз объявил, что ЕС никогда не признает пришедшие к власти в результате переворота в Нигере силы, и заявил, что эти события, вслед за начавшимися в 2021 году переворотами в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Судане, станут "крупнейшим разворотом" против демократии в регионе.

Боррель выразил надежду, что в скором времени сможет "снова совершить визит в Нигер, чтобы продолжать работу с президентом Мохамедом Базумом", который на данный момент отстранен от власти.

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