ЕС достиг предела в вопросе санкций в отношении России

ЕС достиг потолка по введению санкций в отношении России.

ЕС достиг потолка по введению санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом в интервью радиостанции Ziniu radijas заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

"Я уже давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и каких-то новшеств можно не ожидать",- отметил политик.

Он также добавил, что в будущем возможна только работа по детализации уже введенных рестрикций, поскольку все "важнейшие шаги сделаны" и представители ЕС прописали уже "много всего".

16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В опубликованном заявлении говорится, что новые ограничения "направлены на то, чтобы еще сильнее ударить по российской экономике и ее способности продолжать агрессию".