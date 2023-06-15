Санчес: ЕС должен стать архитектором нового мирового порядка

Евросоюз может и должен стать архитектором нового международного порядка.

Евросоюз может и должен стать архитектором нового международного порядка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в четверг глава правительства Испании Педро Санчес, представляя приоритетные задачи испанского председательства в Совете ЕС, которое перейдет к королевству на полгода с 1 июля.

Премьер выделил четыре приоритетные задачи Мадрида в ходе председательства в ЕС: "реиндустриализация Европы", продвижение экологического перехода, укрепление социальной опоры и укрепление европейского единства. "Мы собираемся предложить Совету общую стратегию, которая позволит нам гарантировать экономическую безопасность и глобальное лидерство ЕС", - отметил Санчес.

"Наша цель будет состоять в том, чтобы гарантировать лидерство, устойчивость, центральное положение Европы в новом глобальном порядке, который формируется, потому что только таким образом, я верю, мы сможем гарантировать безопасность и будущее процветание наших сограждан, - добавил Санчес. - Поэтому бинарные размышления о силе Китая и США закончились, я считаю, что Европа может и должна стать великим архитектором нового международного порядка".