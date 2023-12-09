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ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ

ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ Европейские власти достигли соглашения по закону, регулирующему сферу искусственного интеллекта.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 22:12
ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ

Европейские власти достигли соглашения по закону, регулирующему сферу искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) еврокомиссар Тьерри Бретон.

Документ подразумевает штраф для разработчиков за нарушения правил, детали еще предстоит проработать, закон может вступить в силу в 2025-м.

"Договорились", — написал Бретон, прикрепив к публикации диаграмму, на которой показано, что Евросоюз — единственная территория, где есть регулирование сферы ИИ.

Глава европейского офиса Ассоциации компьютерной и коммуникационной индустрии, лоббистской группы технологической индустрии Дэниел Фридлендер отметил, что принятое сегодня политическое соглашение знаменует начало важной и необходимой технической работы над важнейшими деталями "Закона об искусственном интеллекте", которые все еще отсутствуют.

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