ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ

Европейские власти достигли соглашения по закону, регулирующему сферу искусственного интеллекта.

Европейские власти достигли соглашения по закону, регулирующему сферу искусственного интеллекта.

Как сообщает Report , об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) еврокомиссар Тьерри Бретон.

Документ подразумевает штраф для разработчиков за нарушения правил, детали еще предстоит проработать, закон может вступить в силу в 2025-м.

"Договорились", — написал Бретон, прикрепив к публикации диаграмму, на которой показано, что Евросоюз — единственная территория, где есть регулирование сферы ИИ.

Глава европейского офиса Ассоциации компьютерной и коммуникационной индустрии, лоббистской группы технологической индустрии Дэниел Фридлендер отметил, что принятое сегодня политическое соглашение знаменует начало важной и необходимой технической работы над важнейшими деталями "Закона об искусственном интеллекте", которые все еще отсутствуют.