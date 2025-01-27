ЕС добавил в черный список троих россиян за кибератаки

Евросоюз ввел санкции против троих граждан России, которые якобы работают "офицерами ГРУ" и ответственны за осуществление кибератак на страны ЕС.

Евросоюз ввел санкции против троих граждан России, которые якобы работают "офицерами ГРУ" и ответственны за осуществление кибератак на страны ЕС.

Как передает Report, об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Три физических лица должны быть добавлены в список. Эти лица ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам - членам ЕС", - отмечается в нем.

В черный список попали граждане России Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов, которые якобы являются "офицерами ГРУ".