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ЕС добавил в черный список троих россиян за кибератаки

ЕС добавил в черный список троих россиян за кибератаки Евросоюз ввел санкции против троих граждан России, которые якобы работают "офицерами ГРУ" и ответственны за осуществление кибератак на страны ЕС.
Другие страны
27 января 2025 г. 20:32
ЕС добавил в черный список троих россиян за кибератаки

Евросоюз ввел санкции против троих граждан России, которые якобы работают "офицерами ГРУ" и ответственны за осуществление кибератак на страны ЕС.

Как передает Report, об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Три физических лица должны быть добавлены в список. Эти лица ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам - членам ЕС", - отмечается в нем.

В черный список попали граждане России Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов, которые якобы являются "офицерами ГРУ".

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