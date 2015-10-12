ЕС до конца месяца отменит санкции против Беларуси

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз до конца месяца должен принять решение об отзыве санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и еще более 100 белорусских чиновников, сообщил в понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы пока не получали никаких сообщений, которые осложнили бы ситуацию. Мы должны получить официальные рапорты и дальше все пойдет в соответствии с процедурами. Если все будет проходить ровно, то до конца месяца это решение должно быть принято", - сказал министр BNS по телефону из Люксембурга после встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов ЕС.

Как отмечает BNS, на встрече была представлена информация о состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Беларуси.

"(Решение будет) временно на четыре месяца отозвать санкции, если не произойдет ничего неожиданного", - сказал Линкявичюс.

По словам Линкявичюса, санкции в отношении Беларуси отзываются с учетом того, что перед выборами были освобождены из тюрьмы шесть политзаключенных.

На вопрос BNS, почему ЕС отзывает санкции, хотя Минск не выполнил требование о реабилитации политзаключенных, министр ответил: "Да, здесь не все до конца сделано, но наша цель - поддержать мотивацию белорусских властей, чтобы не было возврата к репрессиям, очевидных нарушений прав человека. Хочется, чтобы наши действия обуславливали перемены, а не тормозили их или возвращали бы назад".

Сейчас санкции ЕС включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку счетов белорусских чиновников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно расценил информацию о возможной отмене западных санкций в отношении Минска после президентских выборов, которые, по предварительным данным, выиграл действующий глава государства. Он подчеркнул, что для нормализации отношений Беларуси и Запада нужно, в первую очередь, желание Запада.