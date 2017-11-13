ЕС до конца года составит "черный" список стран офшоров

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ ЕС до конца 2017 года намерен составить список стран офшоров, где компании и частные лица ведут финансовую деятельность, избегая национального налогообложения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси.

"Мы обещали подготовить черный список так называемых налоговых раев до конца 2017 года. ЕС будет строг к тем, кто этого заслуживает", - заявил П. Московиси.

По его словам, на данный момент ЕС отслеживает 90 стран. Еврокомиссар добавил, что в случае если эти страны не захотят попасть в "черный" список, то должны соблюдать все установленные ЕС правила.

"Мы работаем над реформой системы контроля финансовых посредников, и без сомнения их деятельность должна быть более прозрачной", - подчеркнул П. Московиси.