ЕС давит на США и Иран для достижения договоренностей по ядерной сделке

Евросоюз оказывает давление на США и Иран для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Евросоюз оказывает давление на США и Иран для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила испанская газета El País.

По ее информации, последнее европейское предложение по ядерной сделке было сделано несколько дней назад. "Если мы не добьемся его на этой неделе, я боюсь, что переговоры будут приостановлены до [момента, как состоятся] ноябрьские выборы в США", - сказал изданию глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Как считает газета, нападение на британского писателя Салмана Рушди стало новым препятствием для успешного завершения переговоров.

По мнению газеты, Иран настаивает на гарантиях, которые очень сложно выполнить, чтобы ни одна будущая американская администрация не смогла отказаться от соглашения. Европейский интерес в данном вопросе на фоне ситуации вокруг Украины очевиден, учитывая возможности Ирана по продаже нефти, считает газета. Кроме того, Боррель опасается, что отсутствие соглашения чревато началом ядерного кризиса.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном.