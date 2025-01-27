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ЕС частично приостановил безвизовый режим с Грузией

ЕС частично приостановил безвизовый режим с Грузией Совет Европейского Союза принял решение о частичной приостановке безвизового режима между ЕС и Грузией.
Другие страны
27 января 2025 г. 16:41
ЕС частично приостановил безвизовый режим с Грузией

Совет Европейского Союза принял решение о частичной приостановке безвизового режима между ЕС и Грузией.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, безвизовый режим больше не будет действовать для следующих категорий граждан:

- членов официальных делегаций Грузии, участвующих во встречах и мероприятиях, организованных межправительственными организациями в странах ЕС;

- членов национального и региональных правительств, парламента, Конституционного и Верховного судов Грузии;

- владельцев дипломатических паспортов.

Для указанных лиц больше не будут действовать упрощенные условия, такие как сокращенные сроки подачи заявлений, сниженные визовые сборы и минимальный пакет документов.

Отмечается, что граждане Грузии с обычными паспортами сохранят возможность пользоваться безвизовым режимом для краткосрочных поездок в страны ЕС.

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