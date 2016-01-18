ЕС будет искать новый подход к ближневосточному урегулированию

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Евросоюз будет искать новый подход к ближневосточному урегулированию. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"ЕС будет активно работать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с партнерами по "квартету", в частности с США, в регионе и в Совете Безопасности ООН, над обновленным многосторонним подходом к мирному процессу", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что ЕС "будет внимательно следить за развитием событий на местах и их последствиями и рассмотрит дальнейшие действия, чтобы защитить жизнеспособность двух государств, которая постоянно разрушается".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тупиковой ситуацию в палестино-израильском урегулировании. "Положение на израильско-палестинском треке ближневосточного урегулирования можно охарактеризовать как, к сожалению, тупиковое, - заявила она. - Двусторонние палестино-израильские переговоры по-прежнему заморожены".

Захарова заверила, что Россия продолжит политико-дипломатическую работу, направленную на скорейшее разблокирование палестино-израильского процесса и задействование потенциала ближневосточного "квартета" международных посредников.