ЕС будет финансировать до 60% кредита Украине за счет прибыли от активов РФ

Евросоюз будет финансировать от 50% до 60% кредита в 50 млрд долларов для Украины, выделяемого под гарантии прибыли от замороженных российских активов.

Евросоюз будет финансировать от 50% до 60% кредита в 50 млрд долларов для Украины, выделяемого под гарантии прибыли от замороженных российских активов.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, об этом сообщил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти после заседания министров экономики стран - членов Евросоюза.

"Мы начинаем обсуждать вклад США, Японии, Канады и Великобритании. ЕС ориентируется на 50-60% кредита в 50 млрд долларов", - сказал он.

Чиновник уточнил, что в ходе совещания обсуждались решения, принятые на минувшей неделе на саммите Группы семи. Министр пояснил, что квота ЕС пока обсуждается.

"Идея заключается в том, чтобы финансировать этот кредит на уровне Евросоюза, а Украина станет его выплачивать из того, что будет получать год за годом в виде прибыли от российских активов", - добавил он.

По завершении встречи "семерки" на высшем уровне премьер-министр Италии Джорджа Мелони упоминала, что кредит не будет напрямую финансироваться ЕС. На прошедшем под ее председательством саммите было принято политическое решение о выделении Киеву кредита в размере 50 млрд долларов. При этом "семерка" полагает, что РФ должна возместить Украине нанесенный ущерб в размере почти 500 млрд долларов.