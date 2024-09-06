ЕС, Британия и США подписали конвенцию об использовании ИИ

Евросоюз, а также Соединенные Штаты, Великобритания и еще семь государств (Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдавия, Сан-Марино и Израиль) подписали Рамочную конвенцию Совета Европы (СЕ) об искусственном интеллекте (ИИ) и правах человека, демократии

Евросоюз, а также Соединенные Штаты, Великобритания и еще семь государств (Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдавия, Сан-Марино и Израиль) подписали Рамочную конвенцию Совета Европы (СЕ) об искусственном интеллекте (ИИ) и правах человека, демократии и верховенстве права.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте СЕ.

Это первый международный договор об использовании ИИ, который будет иметь обязательную юридическую силу.

Документ, который призван привести использование систем ИИ "в полное соответствие с правами человека, [принципами] демократии и верховенства закона", был открыт для подписания в ходе конференции министров юстиции стран СЕ в Вильнюсе. Соглашение, как утверждается, "будет способствовать прогрессу и инновациям в области ИИ", но вместе с тем поможет "управлять рисками", которые несет в себе искусственный разум. Как пояснила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, развитие ИИ "должно соответствовать стандартам, а не подрывать их", на что и направлена конвенция.

Рамочная конвенция разрабатывалась при сотрудничестве 46 стран-участниц СЕ и 11 государств, не входящих в него (Аргентина, Австралия, Ватикан, Израиль, Канада, Коста-Рика, Мексика, Перу, США, Уругвай и Япония).