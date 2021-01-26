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ЕС больше не считает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

ЕС больше не считает Гуайдо временным президентом Венесуэлы Страны Евросоюза больше не считают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики.
Другие страны
26 января 2021 г. 07:07
ЕС больше не считает Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Хуан Гуайдо

Страны Евросоюза больше не считают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел 27 стран ЕС.

Они отметили, что этот политик является частью демократической оппозиции Венесуэлы, несмотря на принятую на прошлой неделе Европейским парламентом резолюции о том, что европейские правительства признают Гуайдо главой государства.

«ЕС повторяет свои призывы к ... свободе и безопасности всех политических оппонентов, в частности представителей оппозиционных партий, избранных в Национальную ассамблею в 2015 году, и особенно Хуана Гуайдо», — говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

В заявлении подчеркивается, что ЕС считает их «важными действующими лицами» и «привилегированными партнерами».

Напомним, что 5 января 2020 года депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового главу парламента, им стал сторонник официальной власти Луис Парра.

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