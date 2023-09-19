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ЕС: Без конструктивного сотрудничества Сербия и Косово могут упустить шансы на европейское будущее

ЕС: Без конструктивного сотрудничества Сербия и Косово могут упустить шансы на европейское будущее ЕС призывает Сербию и Косово к конструктивному и добросовестному взаимодействию, без этого обе стороны рискуют потерять возможности для продвижения по своему европейскому пути.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 12:50
ЕС: Без конструктивного сотрудничества Сербия и Косово могут упустить шансы на европейское будущее

ЕС призывает Сербию и Косово к конструктивному взаимодействию, без этого обе стороны рискуют потерять возможности для продвижения по своему европейскому пути.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет ЕС.

Евросоюз обеспокоен невыполнением сторонами своих обязательств по соглашению “о пути к нормализации” и отсутствием прогресса в деэскалации напряженности на севере Косово.

Отмечается, что требования ЕС, выдвинутые ранее, остаются в силе, и ЕС готов рассмотреть дополнительные меры, если это потребуется.

В рамках заявления ЕС также призвал все политические силы на всех уровнях управления как в Косово, так и в Сербии конструктивно участвовать в процессе, ведущем к досрочным местным выборам на севере Косово, избегать дальнейших эскалационных шагов и поддерживать прогресс в диалоге при содействии ЕС.

"Европейский путь как Косово, так и Сербии лежит через диалог при содействии ЕС и через нормализацию их отношений", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке EU: European path of both Kosovo, Serbia goes through normalisation of their relations
Версия на азербайджанском языке Aİ: "Serbiya və Kosovo quruma üzv olmaq üçün münasibətlərini normallaşdırmalıdır"

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