ЕС анонсировал третью донорскую конференцию по Сирии

© Getty Images https://report.az/storage/news/08b1804d5e52fb74d4e0266f91ecd049/d38acfea-49a7-41fb-b987-ddeed0cd2c84_292.jpg

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Третья международная донорская конференция по Сирии пройдет в Брюсселе 12-14 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

"Хочу поделиться с вами новостью о том, что мы созываем третью конференцию по будущему Сирии и региона, которая пройдет в период с 12 по 14 марта в Брюсселе", - отметила Ф.Могерини.