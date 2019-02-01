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    ЕС анонсировал третью донорскую конференцию по Сирии

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    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Третья международная донорская конференция по Сирии пройдет в Брюсселе 12-14 марта.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

    "Хочу поделиться с вами новостью о том, что мы созываем третью конференцию по будущему Сирии и региона, которая пройдет в период с 12 по 14 марта в Брюсселе", - отметила Ф.Могерини.

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