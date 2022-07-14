ЕС 18 июля одобрит военную помощь Украине на €500 млн

Страны Евросоюза намерены в понедельник, 18 июля, одобрить военную помощь Украине на €500 млн.

Страны Евросоюза намерены в понедельник, 18 июля, одобрить военную помощь Украине на 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Решение, как ожидается, будет принято на предстоящей в понедельник встрече министров иностранных дел ЕС, где также будут обсуждаться новые санкции в отношении РФ.

Общий объем военной помощи со стороны Евросоюза Украине, таким образом, достигнет 2,5 млрд евро. Помощь осуществляется в рамках специального механизма, предусматривающего компенсации правительствам отдельных стран за поставки военной техники Украине.