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ЕС 18 июля одобрит военную помощь Украине на €500 млн

ЕС 18 июля одобрит военную помощь Украине на €500 млн Страны Евросоюза намерены в понедельник, 18 июля, одобрить военную помощь Украине на €500 млн.
Другие страны
14 июля 2022 г. 21:24
ЕС 18 июля одобрит военную помощь Украине на €500 млн

Страны Евросоюза намерены в понедельник, 18 июля, одобрить военную помощь Украине на 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Решение, как ожидается, будет принято на предстоящей в понедельник встрече министров иностранных дел ЕС, где также будут обсуждаться новые санкции в отношении РФ.

Общий объем военной помощи со стороны Евросоюза Украине, таким образом, достигнет 2,5 млрд евро. Помощь осуществляется в рамках специального механизма, предусматривающего компенсации правительствам отдельных стран за поставки военной техники Украине.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Avropa İttifaqı Ukraynaya əlavə 500 milyon avroluq hərbi yardım edəcək

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