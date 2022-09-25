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Эрсин Татар: Мы рядом с Азербайджаном в его праведной борьбе

Эрсин Татар: Мы рядом с Азербайджаном в его праведной борьбе "Мы рядом с Азербайджаном в его праведной борьбе".
Другие страны
25 сентября 2022 г. 12:32
Эрсин Татар: Мы рядом с Азербайджаном в его праведной борьбе

"Мы рядом с Азербайджаном в его праведной борьбе".

Об этом в интервью местному бюро Report сказал президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

"Во время освобождения азербайджанским солдатом своих исторических земель в Карабахе на протяжении 44 дня наши молитвы были с азербайджанским народом. Весь мир увидел, что Азербайджан, проявив волю и решимость, вернул себе свои исторические земли", - отметил Э.Татар.

Он подчеркнул, что победа также праздновалась и в Турецкой Республике Северного Кипра.

"Победа Азербайджана стала нашей победой, и теперь мы отмечаем день независимости Азербайджана в нашей стране как собственную независимость.

Есть замечательное изречение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - мир больше пяти. Если центры силы не желают восстанавливать справедливость, то мы должны сделать это сами. Турецкий лидер заявлял, что армянские провокации и нападения на границе неприемлемы, в то время как Азербайджан призывает к миру и примирению. В Азербайджане были шехиды. Мы осудили это чудовищное нападение, народ Кипра показал, что поддерживает Азербайджан. Армения должна смириться с реальностью и положить конец своей агрессивной политике", - добавил Эрсин Татар.

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Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar: “Haqlı mübarizəsində Azərbaycanın yanındayıq”

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