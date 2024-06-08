ERR: Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для граждан третьих стран

Эстония планирует ограничить для граждан третьих стран возможность приобретать недвижимость в местах, которые имеют стратегическое значение для государства.

Эстония планирует ограничить для граждан третьих стран возможность приобретать недвижимость в местах, которые имеют стратегическое значение для государства.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

При этом список мест правительство Эстонии не раскрывает. Глава МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что в Эстонии есть квартиры, которые находятся рядом с важными объектами и могут быть использованы для наблюдения. Ведомство планирует предоставить намерение о разработке закона до конца 2024 года.