Ермак: Украина призывает партнеров не обращать внимание на угрозы РФ об эскалации конфликта

План победы Украины содержит четкое видение шагов, которые должны обеспечить справедливый и длительный мир, в частности он предусматривает приглашение в НАТО.

План победы Украины содержит четкое видение шагов, которые должны обеспечить справедливый и длительный мир, в частности, он предусматривает приглашение в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Офиса президента Андрея Ермака во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Как пояснил Ермак, план победы состоит из военной и дипломатической части.

В частности, глава Офиса президента призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также предоставление разрешения на использование замороженных российских активов.

Он добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана и посоветовал партнерам прекратить обращать внимание на угрозы об эскалации со стороны России.