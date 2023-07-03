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Ермак: Только после победы Украины в Европе возможен мир

Ермак: Только после победы Украины в Европе возможен мир "Мир в Европе возможен только после победы Украины в войне против России".
Другие страны
3 июля 2023 г. 02:18
Ермак: Только после победы Украины в Европе возможен мир

"Мир в Европе возможен только после победы Украины в войне против России".

Как передает Report, об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, закрепить мир должно членство Украины в НАТО.

"Мир в Европе возможен только после победы Украины. А закрепить эту победу должно членство в НАТО", - подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Силы обороны продвигаются вперед, несмотря на большое количество мин и преимущество врага в воздухе.

"Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина", - заметил глава Офиса.

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Версия на азербайджанском языке Yermak: "Sülh yalnız Ukraynanın qələbəsindən sonra mümkündür" 

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