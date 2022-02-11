Ермак: советники лидеров "нормандской четверки" не смогли согласовать совместный документ

Политические советники лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) на переговорах в Берлине не смогли согласовать совместный документ.

Политические советники лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) на переговорах в Берлине не смогли согласовать совместный документ.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге в ночь на пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак заявил, что все участники переговоров выразили заинтересованность в проведении саммита "четверки".

"О (встрече на уровне) министров (стран нормандского формата) мы даже не говорили. Происходит процесс. Все заинтересованы. Все говорят о том, что действительно нужно подготовить и сделать возможной встречу лидеров", - отметил Ермак.

Сейчас же, по его словам, стороны настроены на проведение новой встречи на уровне политических советников в ближайшее время. "Я не могу сказать конкретную дату. Мы точно встретимся политсоветниками, я думаю очень скоро, мы еще не определились, где, но мы будем говорить", - заверил представитель Киева.

По его мнению, от дальнейшего прогресса на такого рода переговорах будет зависеть деэскалация в Украине. "В том числе от прогресса на переговорах в нормандском формате, я считаю, будет зависеть и процесс деэскалации", - сказал Ермак. Он также выступил с утверждением, что ситуация вокруг украинских границ - одна из главных в мировой повестке дня.

Глава офиса украинского президента заявил о необходимости переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

"Мы считаем, что надо говорить о гарантиях безопасности сегодня, не надо ничего ждать. Без прекращения огня в Украине не может быть европейской системы безопасности", - сказал он.

Ермак сказал также, что энергетическая безопасность Украины является частью общей безопасности. "Мы рассматриваем "Северный поток 2" как часть этой энергетической безопасности и, как договаривались Германия и США, Украина должна получить определенные гарантии. Мы верим, что наши партнеры выполнят свои обязательства и Украина получит гарантии не только экономической безопасности, но и общей безопасности", - подчеркнул представитель Киева.