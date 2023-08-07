Ермак обсудил с Салливаном усиление украинской ПВО и интеграцию в НАТО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил во время встречи с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном первоочередные оборонные потребности Украины, в частности, усиление украинской противовоздушной обороны для защиты портовой инфраструктуры юга Украины.
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Собеседники согласовали совместные действия в контексте реализации Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту мира. Состоялся обмен мнениями по итогам Вильнюсского саммита НАТО и дальнейшим шагам на пути к интеграции Украины в Альянс.
Ермак положительно оценил начало переговоров с США по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
В общей сложности Ермак провел встречи с руководителями более 30 делегаций.