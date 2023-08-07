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Ермак обсудил с Салливаном усиление украинской ПВО и интеграцию в НАТО

Ермак обсудил с Салливаном усиление украинской ПВО и интеграцию в НАТО Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил во время встречи с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном первоочередные оборонные потребности Украины, в частности, усиление украинской противовоздушной обороны
Другие страны
7 августа 2023 г. 01:09
Ермак обсудил с Салливаном усиление украинской ПВО и интеграцию в НАТО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил во время встречи с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном первоочередные оборонные потребности Украины, в частности, усиление украинской противовоздушной обороны для защиты портовой инфраструктуры юга Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", разговор состоялся в рамках встречи по реализации Украинской формулы мира, состоявшейся 5–6 августа в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

Собеседники согласовали совместные действия в контексте реализации Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту мира. Состоялся обмен мнениями по итогам Вильнюсского саммита НАТО и дальнейшим шагам на пути к интеграции Украины в Альянс.

Ермак положительно оценил начало переговоров с США по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

В общей сложности Ермак провел встречи с руководителями более 30 делегаций.

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Версия на азербайджанском языке Yermak Sallivanla Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsini müzakirə edib

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