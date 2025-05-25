Андрей Ермак призвал усилить давление на РФ в ответ на ночную атаку

Вместо прекращения огня Украина получает гибель своих людей. Нынешнего давления на Москву недостаточно.

Вместо прекращения огня Украина получает гибель своих людей. Нынешнего давления на Москву недостаточно.

Как передает Report, об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"Из-за ночных атак российской армии ракетами и дронами погибли дети и гражданские люди. Вместо прекращения огня - убийства. Без давления на Москву получаем смерть наших людей, и это нужно понять. Нынешнее давление недостаточно, Россия тормозит все процессы, связанные с завершением войны... Мы давно готовы прекратить огонь, но Россия делает все, чтобы дальше уничтожать людей", - говорится в публикации.

Ермак подчеркнул, что без давления ничего не изменится и Россия с союзниками будет только наращивать силы.

"Москва будет воевать, пока будет иметь возможность производить оружие", - отметил он.

Отметим, что из-за российских массированных воздушных атак на Украину в ночь на 25 мая погибли 8 человек. В Николаеве из-за попадания ракеты в жилой дом погиб один человек, пострадали 5. На Житомирщине разрушены и повреждены частные дома, погибли трое детей, пострадали 10 человек. В Хмельницкой области из-за ударов пострадали жилые дома и школа, погибли 4 человека, пострадали 5.