Андрей Ермак призвал усилить давление на РФ в ответ на ночную атаку

Вместо прекращения огня Украина получает гибель своих людей. Нынешнего давления на Москву недостаточно.
Как передает Report, об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.
"Из-за ночных атак российской армии ракетами и дронами погибли дети и гражданские люди. Вместо прекращения огня - убийства. Без давления на Москву получаем смерть наших людей, и это нужно понять. Нынешнее давление недостаточно, Россия тормозит все процессы, связанные с завершением войны... Мы давно готовы прекратить огонь, но Россия делает все, чтобы дальше уничтожать людей", - говорится в публикации.
Ермак подчеркнул, что без давления ничего не изменится и Россия с союзниками будет только наращивать силы.
"Москва будет воевать, пока будет иметь возможность производить оружие", - отметил он.
Отметим, что из-за российских массированных воздушных атак на Украину в ночь на 25 мая погибли 8 человек. В Николаеве из-за попадания ракеты в жилой дом погиб один человек, пострадали 5. На Житомирщине разрушены и повреждены частные дома, погибли трое детей, пострадали 10 человек. В Хмельницкой области из-за ударов пострадали жилые дома и школа, погибли 4 человека, пострадали 5.