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Ермак: Надеемся на поддержку Европарламентом процесса дальнейшего ужесточения санкций против РФ

Ермак: Надеемся на поддержку Европарламентом процесса дальнейшего ужесточения санкций против РФ Украина продолжит борьбу за освобождение всех территорий Украины от оккупации.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 12:31
Ермак: Надеемся на поддержку Европарламентом процесса дальнейшего ужесточения санкций против РФ

Украина продолжит борьбу за освобождение всех территорий Украины от оккупации.

Как передает Report со ссылкой на офис президента Украины, об этом заявил глава Офиса Андрей Ермак на встрече с депутатами Европарламента.

Он также сообщил, что объекты критической инфраструктуры Украины находятся под массированным обстрелом.

Ермак отметил, что Украина нацелена на выполнение рекомендаций Еврокомиссии по членству в Евросоюзе до конца этого года.

Руководитель Офиса Президента также выразил надежду на поддержку со стороны Европарламента в процессе дальнейшего ужесточения санкций против РФ, над предложениями по которым, в частности, активно работает международная группа Ермака-Макфола.

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