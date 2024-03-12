Ермак и Салливан обсудили важность скорейшего одобрения пакета помощи для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили текущую ситуацию на украинском фронте.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства Украины.
В частности, Ермак отметил важность скорейшего одобрения Палатой представителей Конгресса пакета помощи для страны.
Также стороны обсудили актуальные нужды украинских войск.
Ермак выразил Салливану благодарность за недавнюю речь Байдена в Конгрессе во время ежегодного обращения, в которой прозвучали сильные месседжи по поводу необходимости поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией.