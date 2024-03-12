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Ермак и Салливан обсудили важность скорейшего одобрения пакета помощи для Украины

Ермак и Салливан обсудили важность скорейшего одобрения пакета помощи для Украины Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили текущую ситуацию на украинском фронте.
Другие страны
12 марта 2024 г. 06:51
Ермак и Салливан обсудили важность скорейшего одобрения пакета помощи для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили текущую ситуацию на украинском фронте.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства Украины.

В частности, Ермак отметил важность скорейшего одобрения Палатой представителей Конгресса пакета помощи для страны.

Также стороны обсудили актуальные нужды украинских войск.

Ермак выразил Салливану благодарность за недавнюю речь Байдена в Конгрессе во время ежегодного обращения, в которой прозвучали сильные месседжи по поводу необходимости поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией.

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