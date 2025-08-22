Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили гарантии безопасности для Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинское "Общественное", об этом рассказал советник Ермака Александр Бевз.

По его словам, стороны планируют закончить модель гарантий до конца следующий недели, а детали нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.

Бевз уточнил, что военные гарантии заключаются в поставке оружия, финансовой поддержке ВСУ, обмене разведданными и обеспечении учений и тренировочных миссий.

Он добавил, что переговорщики работают и над адаптированной версией 5 статьи НАТО о коллективной обороне.