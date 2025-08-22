Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили гарантии безопасности для Украины.
Как передает
По его словам, стороны планируют закончить модель гарантий до конца следующий недели, а детали нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.
Бевз уточнил, что военные гарантии заключаются в поставке оружия, финансовой поддержке ВСУ, обмене разведданными и обеспечении учений и тренировочных миссий.
Он добавил, что переговорщики работают и над адаптированной версией 5 статьи НАТО о коллективной обороне.