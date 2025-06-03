Ермак и Келлог обсудили усиление антироссийских санкций

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Как передает Report, об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

"Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине", - написал он.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили вопрос возвращения Россией украинских детей: "Мы передали россии списки, ждем ответа - важно вернуть их домой. Это важный вопрос, и мы ценим, что США включены в процесс".

Ермак также сообщил Келлогу, что, по мнению Украины, РФ делает все возможное для продолжения войны, в связи с чем необходимо силовым методом положить этому конец.

"Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал. Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу, обеим партиям за поддержку Украины", - подчеркнул Ермак.